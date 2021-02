HBO Max arrive en Europe cette année, mais cela reste flou pour la France

HBO Max va faire ses débuts en Amérique latine et en Europe cette année. Le service de streaming a d’abord été lancé aux États-Unis en mai 2020. Autant dire que cette arrivée à l’internationale était attendue.

Arrivée de HBO Max en Europe cette année

HBO Max va d’abord débarquer dans 39 pays en Amérique latine au mois de juin. L’Europe profitera du service de streaming un peu plus tard, sans doute au second semestre de 2021. Mais un lancement en France à cette période n’est pas totalement assuré dans l’immédiat. En effet, WarnerMedia annonce qu’il va « transformer » ses services existants en HBO Max dans les pays nordiques, en Espagne, en Europe centrale et au Portugal. Il n’y a aucune information pour la France, l’Italie, l’Allemagne et les autres pays de l’Europe de l’Ouest.

Il est en tout cas dommage que le lancement de HBO Max en Amérique latine et en Europe se fasse seulement dans quelques mois. En effet, WarnerMedia aurait pu ouvrir les vannes dans quelques semaines afin d’être prêt pour le Snyder Cut de Justice League (qui sortira le 18 mars). Il s’agit de l’un des plus gros films de 2021 sur HBO Max. Malheureusement, seuls les Américains pourront en profiter (légalement) à cette date. Les autres devront patienter.

Pour rappel, Warner Bros a décidé de sortir tous ses films au cinéma et en simultané en streaming sur HBO Max. C’est du moins le scénario pour 2021.