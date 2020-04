HBO Max : la plateforme de streaming de la Warner démarre le 27 mai prochain… aux Etats-Unis

HBO Max a enfin une date de lancement, et les services concurrents peuvent sans doute commencer à trembler. Le service de SVoD du groupe WarnerMedia démarrera le 27 mai prochain aux Etats-Unis, avec un catalogue proprement pantagruélique ! HBO Max contiendra en effet à la fois l’intégralité des contenus HBO (Game of Thrones, Sur Ecoute, True Blood, Westworld etc.), mais aussi la plus grande part du catalogue Warner (Joker, Blade Runner, Matrix, Harry Potter, Batman Begins, Charlie et la Chocolaterie, etc.), sans oublier les rachats d’exclusivités comme les films Ghibli ou bien encore les séries Friends et The Big Bang Theory. A l’instar de Disney+ et Apple TV+, Warner mise aussi beaucoup sur la production de contenus originaux pour alimenter sa plateforme : le grand réalisateur Ridley Scott (Alien, Blade Runner) ainsi produit ét réalisé pour HBO Max une série de S.F baptisée « Raised by Wolves » (trad : Elevé par les Loups).

Si l’offre de programme s’annonce donc « gigantissime », l’abonnement pourrait bien devenir le talon d’Achilles du nouveau service : à 14,99 dollars/mois, HBO Max est en effet nettement plus cher que Netflix (8,99 dollars/mois), Disney+ (6,99 dollars/mois), Amazon Prime Video (4,99 dollars/mois) ou bien encore Apple TV+ (4,99 dollars/mois). WarnerMedia n’annonce encore aucune date pour une disponibilité du service en dehors des Etats-Unis.