Galaxy S22 : « la demande n’a jamais été aussi élevée », assure Samsung

Les Galaxy S22 semblent connaitre un succès si l’on en croit une déclaration de Samsung et le fait que certains modèles connaissent des délais pour la livraison. Aux États-Unis par exemple, certains modèles ne seront pas livrés avant avril.

Dans une déclaration à PCMag, Samsung indique :

Nous sommes reconnaissants de l’engouement et de la réponse à notre nouvelle gamme de Galaxy S22. La demande pour la gamme des Galaxy S22 n’a jamais été aussi élevée et le volume des précommandes a dépassé nos attentes. Nous nous engageons à fournir ces appareils à nos clients le plus tôt possible. Cependant, certains clients peuvent subir des retards en fonction du marché, du modèle et de la couleur. Nous apprécions grandement leur patience et leur compréhension.