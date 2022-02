Samsung annonce le Galaxy S22 Ultra qui s’inspire des Galaxy Note

Ce 9 février marque la présentation du Galaxy S22 Ultra par Samsung. Ce modèle reprend des éléments des Galaxy Note, une gamme enterrée (définitivement ?) par Samsung. Il y a également eu la présentation des Galaxy S22 et S22+, elle est à retrouver sur cet article dédié.

Un logement pour le S Pen sur le Galaxy S22 Ultra

Comme Samsung l’explique, le Galaxy S22 Ultra dispose de l’ADN des Galaxy Note avec la puissance et la productivité, et toute la partie photo des Galaxy S. Cela explique la présence du S Pen qui a désormais le droit à un emplacement pour le ranger. C’est la première fois qu’un tel emplacement est disponible sur les Galaxy S.

Il y a des améliorations avec le S Pen sur le nouveau smartphone, notamment avec la latence qui est désormais de 2,8 ms contre 9 ms auparavant. C’est notamment possible grâce à de l’intelligence artificielle qui essaie de mieux deviner ce que vous allez écrire ou dessiner avant d’anticiper.

Samsung a par ailleurs amélioré la fonction qui vient « convertir » l’écriture manuscrite avec le S Pen en texte. Cela fonctionne mieux et la fonctionnalité gère désormais 88 langues, soit 12 de plus qu’auparavant.

Du mieux pour les photos…

Un autre élément mis en avant par Samsung avec le Galaxy S22 Ultra est la prise de photo et vidéo. Le constructeur explique que son smartphone dispose d’un NPU (Neural Processing Unit) qui est jusqu’à deux fois plus rapide que le modèle précédent, ce qui permet notamment de prendre plus rapidement des photos et d’avoir des meilleurs clichés dans les zones sombres.

Des améliorations sont également présentes au niveau du mode portrait. Samsung s’appuie sur de l’intelligence artificielle pour notamment repérer les petits détails et ainsi les flouter pour bien mettre en avant le visage de la personne. Cela fonctionne aussi la nuit, même avec le capteur frontal. Samsung assure au passage que son mode portrait est également compatible avec les animaux.

Samsung s’attarde aussi sur les quatre capteurs. On retrouve le capteur grand-angle de 108 mégapixels (f/1.8), le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2), le téléobjectif de 10 mégapixels (f/2.4) avec un zoom optique x3 et un autre téléobjectif de 10 mégapixels (f/4.9) avec un zoom optique x10. A l’avant, le capteur photo fait 40 mégapixels (f/2.2).

… et pour les vidéos

Pour ce qui est de la vidéo, Samsung assure que la qualité est au rendez-vous en journée et dans les zones sombres grâce à un travail de l’intelligence artificielle pour peaufiner les détails et réduire le bruit.

Il est également question de l’Auto Framerate. Il s’agit d’un ajustement automatique du nombre d’images par second selon les conditions (comme la lumière du lieu où se tourne la vidéo). Il y a par ailleurs le support du mode nuit avec l’application de Snapchat et un meilleur HDR. Citons aussi l’Adaptative Pixel Technologie qui combine une image claire via la technologie nona-binning et une image de 108 mégapixels pour une excellente qualité, même en zone sombre.

Ça continue pour les améliorations avec un meilleur système pour éviter les vibration en filmant et l’Auto Framing. Ce système détecte les personnes pour ajuster le cadre et avoir tout le monde au centre. Il est possible de toucher une personne pour que celle-ci soit au centre par rapport aux autres.

Le reste des caractéristiques techniques

Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Le Galaxy S22 Ultra dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 3 088 x 1 400 pixels et un taux d’affichage variable de 1 Hz à 120 Hz. C’est mieux que les Galaxy S22 et S22+ qui savent descendre jusqu’à 10 Hz.

Le processeur est l’Exynos 2200, il s’accompagne par 128, 256, 512 Go ou 1 To de stockage et 8 ou 12 Go de RAM. La batterie a une capacité de 5 000 mAh, avec la charge filaire qui supporte jusqu’à 45 W et la charge sans fil qui supporte 15 W. En outre, on retrouve la 5G, le Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, du NFC, l’Ultra Wideband, la résistance à l’eau (IP68) et un capteur d’empreintes à ultrason sous l’écran. Le smartphone tourne sous Android 12 avec la surcouche One UI 4.1.

Prix et de sortie

Samsung fait savoir que le Galaxy S22 Ultra est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec des écouteurs Buds Pro offerts. Les coloris sont blanc, noir, vert et bordeaux. Il sera disponible à l’achat dès le 25 février. Les prix sont les suivants :