Samsung annonce les Galaxy S22 et S22+ : prix, date de sortie et caractéristiques

Samsung a officialisé aujourd’hui lors de sa conférence Unpacked ses nouveaux smartphones haut de gammes, les Galaxy S22 et S22+. Il y a plusieurs améliorations au programme, dont du mieux pour l’écran. Pour la présentation du Galaxy S22 Ultra, rendez-vous sur cet article dédié.

Les points communs des Samsung Galaxy S22 et S22+

Les Galaxy S22 et S22+ partagent plusieurs caractéristiques techniques. Les deux smartphones de Samsung ont le droit au processeur Exynos 2200, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go d’espace de stockage, le support de la 5G, Wi-Fi 6 (Galaxy S22)/Wi-Fi 6E (Galaxy S22+), Bluetooth 5.2, NFC, capteur d’empreintes sous l’écran à ultrasons, la résistance à l’eau (IP68) et Android 12 avec la surcouche One UI 4.1. Parlons également des capteurs photo qui sont les mêmes : grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8), ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.0), téléobjectif de 10 mégapixels (f/2.4) avec zoom x3, et capteur frontal de 10 mégapixels (f/2.2).

Les deux téléphones ont également le droit à un « Armor aluminum » (de l’aluminium renforcé, une première sur les Galaxy S) et au Corning Gorilla Glass Victus+ à l’avant et à l’arrière. Cela permet une meilleure résistance générale, que ce soit pour les rayures ou les chutes.

Les différences entre les deux modèles

Le Galaxy S22 dispose d’un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un taux d’affichage variable allant de 10 Hz à 120 Hz. L’ajustement se fait automatiquement selon ce que l’utilisateur est en train de faire. Il est en train de lire une page ? Ce sera 10 Hz pour limiter la consommation de la batterie. S’il commence à naviguer avec son doigt, cela basculera à 120 Hz pour une meilleure fluidité.

Samsung évoque également Vision Booster. Ce système analyse la luminosité ambiante pour ajuster le rendu visuel en maximisant le contraste des couleurs de l’image et en rendant les couleurs plus vives. La luminosité de chaque pixel change avec Vision Booster.

En outre, le Galaxy S22 dispose d’une batterie avec une capacité de 3 700 mAh. Selon Samsung, la charge filaire est de 25 W et la charge sans fil est de 15 W.

Pour sa part, le Galaxy S22+ a le droit à un écran Super AMOLED de 6,6 pouces. Là encore, la définition est de 2 340 x 1 080 pixels et l’affichage se veut variable de 10 Hz à 120 Hz. Vision Booster est également présent.

Pour ce qui est de la batterie, la capacité est de 4 500 mAh. Samsung fait savoir que la charge filaire est de 45 W au maximum et la charge sans fil est de 15 W. Et petite spécificité qui est sur ce modèle : l’Ultra Wideband.

Prix et date de sortie

Samsung annonce que les Galaxy S22 et S22+ sont disponibles en précommande dès aujourd’hui avec les écouteurs Galaxy Buds Pro offerts. Les coloris sont blanc, noir, vert et or rose. Ils seront disponibles à l’achat dès le 11 mars. Les prix sont les suivants :

Galaxy S22 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 859 euros

Galaxy S22 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 909 euros

Galaxy S22+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 1 059 euros

Galaxy S22+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1 109 euros

Les rumeurs avaient au départ suggéré que la commercialisation aurait lieu le 25 février. Mais Samsung a décidé de reporter le lancement à cause de la pénurie des puces.