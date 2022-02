Galaxy S22 : Samsung repousserait le lancement de quelques semaines à cause de la pénurie de composants

La pénurie de composants est toujours d’actualité, et Samsung sera l’un des premiers à en faire les frais cette année. Le leaker Jon Prosser affirme en effet que ses sources lui ont confirmé qu’un seul modèle de Galaxy S22, le Galaxy S22 Ultra, sera disponible à la vente le 25 février, quelques jours après la présentation des nouveaux flagships (le 9 février). Les Galaxy S22 et S22+ ne seront quant à eux réellement disponibles qu’à partir du 11 mars, soit un gros mois après la keynote Samsung Unpacked.

Bad news:

I’m told that due to supply chain issues, the Galaxy S22 lineup has had a slight setback.

Pre-order for ALL devices is still happening on event day (Feb 9)

However, availability has now been split:

S22 Ultra: Feb 25

S22 & S22+: Pushed to March 11 pic.twitter.com/pp2IFAYXSN

— Jon Prosser (@jon_prosser) January 31, 2022