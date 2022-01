Exynos 2200 : Samsung annonce sa première puce avec un GPU AMD

Samsung a présenté aujourd’hui l’Exynos 2200, il s’agit de sa nouvelle puce qui équipera les Galaxy S22 et qui a la particularité d’avoir un GPU AMD. C’est la première fois que cela arrive. Cela fait suite à un partenariat annoncé il y a deux ans.

Présentation de l’Exynos 2200 de Samsung

Le point principal est que l’Exynos 2200 est la première puce de Samsung équipée du GPU RDNA 2 d’AMD. Cette architecture est essentielle car elle est à la base des consoles de la génération actuelle comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Baptisée Xclipse 920, la puce graphique offre la première solution de ray tracing accélérée au niveau matériel pour les mobiles, Samsung assurant qu’il est possible d’avoir des graphismes immersifs de qualité console. La puce dispose également du Variable Rate Shading (VRS) et, dans l’ensemble, il s’agit d’un gain considérable par rapport à la conception de Mali que Samsung a utilisé l’année dernière sur l’Exynos 2100.

En outre, l’Exynos 2200 a le droit au dernier cœur Cortex X2 d’ARM, rejoint par les A710 et A510, ce qui est similaire à ce que Qualcomm utilise cette année avec le Snapdragon 8 Gen 1. Samsung vante aussi les mérites d’un nouveau NPU (pour l’intelligence artificielle) à double cœur comme élément différenciateur pour l’imagerie mobile. La nouvelle puce fonctionne également avec des écrans QHD+ jusqu’à 144 Hz, il est donc tout à fait probable que Samsung sorte un appareil avec un tel écran dans le courant de l’année.

Il y a par ailleurs du mieux au niveau de la 5G avec une nouvelle puce réseau qui a une couverture plus large et des bandes mmWave supplémentaires. Pour ce qui est de la partie photo, la nouvelle puce Exynos sait gérer des vidéos 8K à 60 images par seconde et peut gérer des capteurs photo de 200 mégapixels. Quant à la gravure, elle est en 4 nm.

Qu’en est-il des performances ?

Mais au fait, quelle est la puissance du processeur, de la partie graphique (le fameux GPU AMD) et du reste par rapport à l’année ? Samsung ne donne aucune donnée. Ce n’est généralement pas très bon signe et suggère que les améliorations par rapport à l’Exynos 2100 de 2021 sont légères. Plusieurs rumeurs avaient déjà indiqué que Samsung n’avait pas réussi à proposer des différences notables avec la nouvelle puce.

Samsung a déjà débuté la production en masse de l’Exynos 2200. Les premiers smartphones à l’avoir seront les Galaxy S22. Si l’on en croit une récente fuite, la présentation des smartphones aura lieu le 8 février prochain.