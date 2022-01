Galaxy S22 : la présentation par Samsung aurait lieu le 8 février

Le Galaxy Unpacked 2022 sera programmé le 8 février prochain, avec Samsung qui dévoilerait ses Galaxy S22. Selon le média coréen DDaily, Samsung a confirmé l’événement qui aura lieu exclusivement en ligne. Les invitations devraient logiquement être envoyées à la fin du mois ou au tout début de février.

Présentation le 8 février pour les Samsung Galaxy S22 ?

Le fait que la présentation des Galaxy S22 par Samsung se fasse exclusivement en ligne est tout sauf une surprise. La situation sanitaire actuelle limite la possibilité d’organiser des événements physiques. Certains d’entre eux ont malgré tout lieu, c’est notamment le cas du CES qui s’est déroulé il y a quelques jours. Mais il s’agissait d’un format limité avec moins d’invités et moins d’exposants.

Dans le cas de Samsung, il faut s’attendre aux Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Les précommandes seraient en place dès le 9 février et la commercialisation aurait lieu à partir du 24 février. En comparaison, les Galaxy S21 avaient été mis en vente le 29 janvier 2021. La nouvelle gamme serait donc lancée un peu plus tard.

Les nouveaux smartphones haut de gamme pourraient bien ne pas être les seuls. Samsung est également attendu au tournant pour annoncer sa nouvelle tablette, la Galaxy Tab S8. Il y aurait trois modèles au total, dont une Galaxy Tab S8 Ultra qui aurait un très grand écran.