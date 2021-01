Samsung annonce ses Galaxy S21/S21+/S21 Ultra : prix, date de sortie, caractéristiques

Samsung a dévoilé ses Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra aujourd’hui lors de la conférence Galaxy Unpacked. Les trois smartphones seront disponibles dès le 29 janvier.

Des Galaxy S21 qui ressemblent aux Galaxy S20

Les Galaxy S21 ressemblent aux Galaxy S20 qui ont vu le jour l’année dernière. L’avant comprend un écran qui occupe toute la surface avec un trou sur la partie supérieure pour loger le capteur photo frontal. La principale différence au niveau du design se situe à l’arrière avec un nouveau bloc photo. On peut également citer un châssis en aluminium et un dos en verre (Gorilla Glass Victus) pour les Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. Le Galaxy S21 se contente d’un dos en plastique.

Le Galaxy S21 a le droit à un écran AMOLED de 6,2 pouces qui se veut Full HD+ (2 400 x 1 800 pixels) avec un affichage de 120 Hz. C’est la même chose pour le Galaxy S21+, à l’exception que la dalle fait 6,7 pouces. Il faut se tourner vers le Galaxy S21 Ultra pour avoir le top du top : écran AMOLED de 6,8 pouces qui se veut WQHD+ (3 200 x 1 440 pixels) avec un affichage de 120 Hz.

Capteurs photo des Galaxy S21

Les Galaxy S21 et Galaxy S21+ ont le droit aux mêmes capteurs photo. Ils ont un téléobjectif de 64 mégapixels (f/2.0), un capteur grand-angle de 12 mégapixels (f/1.8) et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2). Pour sa part, le Galaxy S21 Ultra dispose de pas moins de cinq capteurs. Il y a deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun (f/2.4 et f/4.9), un capteur grand-angle de 108 mégapixels (f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et un capteur ToF (temps de vol).

Pour ce qui est de la caméra frontale, il y a un capteur de 10 mégapixels (f/2.2) sur les Galaxy S21 et Galaxy S21+, et un capteur de 40 mégapixels (f/2.2) sur le Galaxy S21 Ultra.

Caractéristiques des Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra

Les trois smartphones tournent avec la même puce, à savoir l’Exynos 2100. Samsung a présenté ce modèle hier. Elle vient rivaliser avec le Snapdragon 888 de Qualcomm et l’A14 d’Apple. Pour ce qui est des batteries, il y a un modèle de 4 000 mAh dans le Galaxy S21, 4 800 mAh dans le Galaxy S21+ et 5 000 mAh dans le Galaxy S21 Ultra. Les trois smartphones proposent une charge rapide à 25 W et la recharge sans fil à 15 W.

Parmi les autres caractéristiques, on retrouve 8 Go de RAM sur les Galaxy S21 et Galaxy S21+. Le modèle Ultra a le droit à 12 ou 16 Go de RAM. Pour ce qui est du stockage, c’est 128 et 256 Go sur les deux premiers. Le modèle Ultra a aussi le droit à une variante avec 512 Go. Aucun ne propose un emplacement pour une carte microSD.

En outre, les trois modèles proposent des haut-parleurs stéréo par AKG avec le support du Dolby Atmos. Ils ont par ailleurs une résistance à l’eau (IP68) et supportent la 5G. On peut également citer la présence de l’Ultra Wideband (sauf sur le Galaxy S21). Et autre élément qui était jusque-là réservé à la gamme des Galaxy Note : le Galaxy S21 Ultra supporte le S Pen. Il est vendu séparément.

Enfin, les trois Galaxy S21 ont un d’empreintes à ultrasons sous l’écran de 2ème génération, le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 6 et tournent sous Android 11.

Date de sortie et prix des Galaxy S21

Les trois Galaxy S21 sont disponibles aujourd’hui en précommandes et à l’achat dès le 29 janvier. Le Galaxy S21 sera disponible à 859€ (128 Go de stockage) et 909€ (256 Go). Pour sa part, le Galaxy S21+ coûtera 1 059€ (128 Go) et 1 109€ (256 Go). Enfin, le Galaxy S21 Ultra sera à 1 259€ (128 Go de stockage, 12 Go de RAM), 1 309€ (256 Go de stockage, 12 Go de RAM) et 1 439€ (512 Go de stockage, 16 Go de RAM).

Element important à prendre en compte : comme Apple avec ses iPhone 12, Samsung livre ses Galaxy S21 sans adaptateur dans la boîte.