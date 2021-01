Exynos 2100 : Samsung détaille la puce qui équipera les Galaxy S21

Samsung a présenté aujourd’hui l’Exynos 2100, la puce qui sera présente dans les trois Galaxy S21. Elle vient concurrencer le Snapdragon 888 de Qualcomm et l’A14 d’Apple.

L’Exynos 2100 a une gravure en 5 nm et affiche un gain de performances, ainsi qu’au niveau de la consommation d’énergie, par rapport à la puce précédente (Exynos 990). Le nouveau modèle a le premier à adopter la microarchitecture Cortex-X1 d’ARM qui peut monter jusqu’à 2,9 GHz. Il dispose également de trois cœurs hautes performances (Cortex-A78) et de quatre cœurs pour la faible consommation d’énergie (Cortex-A55). Selon Samsung, le gain en performances est de l’ordre de 10% et de 40% pour la partie graphique. La consommation d’énergie est en baisse de 20%.

Naturellement, la 5G est au rendez-vous. L’Exynos 2100 intègre directement la puce réseau qui supporte la 5G classique et les ondes millimétriques. Il y a également la prise en charge de la 2G, de la 3G et de la 4G. La puce peut atteindre 5,1 Gb/s avec la 5G sous les 6 GHz et 7,35 Gb/s avec les ondes millimétriques. Samsung parle aussi de 3 Gb/s avec la 4G. Mais il faut vraiment être dans des conditions exceptionnelles pour y avoir le droit.

En outre, l’Exynos 2100 supporte les capteurs photo qui font 200 mégapixels, tout comme l’encodage de vidéos 4K avec 120 images par seconde.

L’Exynos 2100 sera présent dans les Galaxy S21, que Samsung annoncera après-demain. La puce pourrait bien être dans d’autres modèles à l’avenir.