Galaxy S21 : Samsung officialise la présentation pour le 14 janvier

Samsung annonce que le Galaxy S21 sera dévoilé le 14 janvier lors de sa conférence Galaxy Unpacked 2021. Elle sera diffusée sur le site de Samsung à 16 heures (heure française).

Sans surprise, Samsung ne partage aucune information sur son Galaxy S21 pour l’instant. Mais quasiment tous les détails sont d’ores et déjà connus grâce aux nombreuses fuites. Samsung indique seulement :

Au cours de l’année écoulée, la technologie mobile a pris une place centrale dans la vie quotidienne, les gens travaillant à distance et passant plus de temps à la maison. La transition accélérée vers un monde où la mobilité est une priorité entraîne le besoin d’appareils capables de transformer la vie quotidienne en une expérience extraordinaire. Découvrez-en plus sur les nouvelles expériences qui sont conçues pour vos journées épiques lors du Samsung Galaxy Unpacked 2021.