Galaxy Buds Pro : le nouveau design fuite sur la toile

Après la certification de la FCC, le Galaxy Buds Pro passe une tête dans la catégorie des leaks. @evleaks a posté sur Voice deux rendus 3D officiels du Galaxy Buds Pro, des rendus qui dévoilent un réel changement de design. Encore plus épurés et élégants, ces nouveaux intras devraient garder toutes les qualités sonores (reconnues) des Galaxy Buds+. Merci AKG au passage. Le nouveau design ressemble au final à un mixe entre les tous premiers Galaxy Buds et le modèle Buds+.

Le second rendu montre le mini-boitier de rangement et de recharge. Les rendus ne permettent pas vraiment de se rendre compte des dimensions exactes de l’accessoire, mais les rumeurs indiquent que le Galaxy Buds Pro serait un poil plus gros que le modèle précédent. Comme il est désormais de tradition, ces Buds Pro plutôt prometteurs seront inclus dans la boîte des prochains Galaxy S21 (dont la commercialisation serait prévue pour le début de l’année 2021).