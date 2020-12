Galaxy S21 et S21+ : toutes les specs en fuite (Exynos 2100, 12 Go de RAM, etc.)

Samsung devrait dévoiler dès janvier ses nouveaux flagships haut de gammes, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra (avec stylet). Et comme souvent, une grosse fuite vient de livrer les détails techniques des deux premiers modèles, le S21 et S21+. Ainsi, le S21 devrait bénéficier d’un écran Dynamic AMOLED Infinity-O 6,2 pouces (2 400 x 1 080 pixels), avec en sus l’affichage en 120 Hz et un verre protecteur Gorilla Glass 7. La totale. Le S21+ aura droit à la même dalle, mais en 6,7 pouces. A noter que ces dimensions identiques à celles des écrans des Galaxy S20 et S20+.

Les modèles vendus en Europe embarqueront, one more time, un processeur Exynos 2100 certes puissant (plus de 1000 points en single core et près de 4000 points en multicore), mais toujours en deçà des perfs annoncée du prochain Snapdragon 880 (dont bénéficieront les modèles vendus aux Etats-Unis). Pas de quoi en faire une jaunisse, d’autant plus que 8 à 12 Go de RAM viendront épauler le processeur. Côté stockage, Samsung se limiterait encore à 128 et 256 Go en UFS 3.1 (toujours pas de 512 Go ?).

Pas d’évolution du bloc photo ?

Petite déception pour la partie photo. Les fuites indiquent en effet que le bloc photo serait globalement inchangé par rapport à celui des modèles S20 et S20+, soit un un capteur grand-angle 12 mégapixels, un ultra-wide 12 MPx, et un téléobjectif 3x en 64 MPx. La batterie resterait à 4000 mAh sur le S21 mais gagnerait 300 mAh de plus sur le S21 (4800 mAh). Et si l’on en croit les rumeurs, aucun chargeur ne sera fourni dans la boîte.

Enfin, Samsung ferait un gros effort sur les tarifs. Le Galaxy S21 pourrait être commercialisé aux alentours des 849 euros (version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage) tandis que le S21+ débuterait à 1049 euros (toujours 8 Go de RAM + 128 Go de stockage).