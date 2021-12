Le CES 2022 physique est maintenu, malgré les nombreuses annulations

Le CES 2022 physique aura bel et bien lieu, annoncent les organisateurs de cet événement technologique. La Consumer Technology Association a décidé que rien ne change au niveau du programme, malgré les nombreuses annulations ces derniers jours.

Pas d’annulation pour le salon technologique

Plusieurs groupes technologiques ont décidé de ne pas participer au CES 2022 physique. Cela comprend notamment Google, Intel, Lenovo, Microsoft, Hisense, Waymo et plus encore. Des annonceurs ont également décidé d’annuler leur présence, tout comme des médias. Tout est lié à la situation sanitaire et le variant Omicron, tout en sachant qu’il s’agit d’un salon sur plusieurs jours.

Sur Twitter, le compte officiel du CES tente de rassurer tout le monde. « Plus de 2200 entreprises ont confirmé leur participation en personne au CES 2022 à Las Vegas. Notre objectif est de rassembler l’industrie technologique et de permettre à ceux qui ne peuvent pas assister en personne de vivre la magie du CES de manière numérique », indique le premier tweet. « Compte tenu de nos mesures de santé complètes, associées à des mesures de réduction de la fréquentation et de la distanciation sociale, nous sommes convaincus que les participants et les exposants peuvent vivre un événement socialement distancié mais intéressant et productif à Las Vegas, ou en le vivant en ligne », peut-on lire ensuite.

Over 2200 companies are confirmed to participate in person at CES 2022 in Las Vegas. Our focus remains on convening the tech industry and giving those who cannot attend in person the ability to experience the magic of CES digitally. — CES (@CES) December 24, 2021

Given our comprehensive health measures, coupled with lower attendance and social distancing measures, we are confident that attendees and exhibitors can have a socially distanced but worthwhile and productive event in Las Vegas, or while experiencing it online. — CES (@CES) December 24, 2021

Rendez-vous début janvier

Mercredi, les organisateurs ont annoncé avoir eu 42 annulations d’entreprises pour participer physiquement au salon. Il n’y a pas d’information sur le nombre total d’annulations pour la journée de jeudi.

Le salon aura lieu du 5 au 8 janvier 2022. L’édition de 2021 était exclusivement en ligne à cause du Covid-19. Ce sera une formule hybride cette année (en partie physique et en partie en ligne).