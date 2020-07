Le CES 2021 sera remplacé par un évènement 100% en ligne

C’était malheureusement à craindre au vu de la condition sanitaire aux Etats-Unis : l’édition 2021 du CES (Consumer Electronic Show), le plus grand salon mondial de l’électronique, se tiendra exclusivement en ligne. Le CTA (Consumer Technology Association) vient de confirmer la transition dans un communiqué lapidaire : « Etant donné la pandémie et les préoccupations sanitaires croissantes concernant la propagation du COVID-19, il n’est tout simplement pas possible d’inviter en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas au début du mois de janvier 2021 pour des rencontres et réunions d’affaires ». Gary Shapiro, le président et CEO du CTA, estime en outre qu’ « en basculant sur une plateforme 100% digitale en 2021, nous pourrons fournir une expérience unique qui aidera nos exposants à toucher un nouveau public ».

Les dates du CES 2021 sont donc maintenu du 6 au 9 janvier 2021, mais les annonces de nouveautés seront exclusivement diffusées en ligne. Malgré cette déconvenue, le CTA souhaiterait rebasculer vers un évènement au format « traditionnel » dès 2022.