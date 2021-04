Le CES 2022 hybridera le salon physique et la conf en ligne

Chat échaudé craint l’eau chaude dit-on. La Consumer Technology Association (CTA) change la formule de l’édition 2022 du CES, comme si les organisateurs du salon craignaient un possible rebond la pandémie aux Etats-Unis. Le salon se tiendra du 3 au 8 janvier, mais la partie du salon ouverte au public se limitera à 4 journées, du 5 au 8 janvier. Les 2 premiers jours du salon seront consacrés aux médias et à des conférences/sessions en ligne.

Malgré ces aménagements, le CES renouera avec le public l’an prochain, ce dont se réjouit Gary Shapiro, le président et CEO du CTA : « Nous sommes ravis de retourner à Las Vegas, où se trouve le CES depuis plus de 40 ans, et avons hâte de voir de nombreux visages connus ou nouveaux. Des centaines de cadres nous ont dit à quel point ils avaient besoin de CES pour rencontrer de nouveaux ou anciens clients, trouver des partenaires, toucher les médias et découvrir des innovations ».

Comme on peut s’en douter, les règles sanitaires seront drastiques à l’entrée du salon. Le CTA appliquera l’intégralité des mesures préconisées par le Center for Disease Control and Prevention.