Snapdragon 8 Gen 1 : Qualcomm annonce la puce des smartphones de 2022

Qualcomm a officialisé sa nouvelle puce mobile qui a pour nom Snapdragon 8 Gen 1. Elle viendra équiper les smartphones haut de gamme qui sortiront tout au long de 2022.

Présentation du Snapdragon 8 Gen 1

Le Snapdragon 8 Gen 1 est doté d’un nouveau cœur haute performance Cortex X2 de 3 GHz qui devrait offrir des performances jusqu’à 40% supérieures que le modèle précédent (Snapdragon 888). La configuration est la suivante : Cortex X2 (cœur haute performance) à 3 GHz, trois Cortex A71 à 2,5 GHz (cœurs pour les performances) et quatre Cortex A51 à 1,8 GHz (cœurs efficients). Tout cela concerne la partie GPU (processeur). Pour ce qui est du GPU (partie graphique), on retrouve des gains de performances de 30% avec 25% d’économie d’énergie.

La puce est par ailleurs fabriquée avec un processus de gravure en 4 nm pour une efficacité améliorée par rapport au Snapdragon 888. Ce modèle avait une gravure en 5 nm.

Au-delà de la vitesse, Qualcomm se concentre sur les capacités et les performances de l’intelligence artificielle. Grâce au moteur d’intelligence artificielle de Qualcomm de 7e génération, le Snapdragon 8 Gen 1 offre des performances d’IA quatre fois plus rapides. Cela permettra d’améliorer les capacités de traitement sur l’appareil. Cela permettra également l’analyse vocale avec Sonde Health, qui, selon Qualcomm, peut aider à surveiller votre bien-être et détecter si un utilisateur pourrait être à risque pour des conditions comme l’asthme, la dépression et même le Covid-19.

Du mieux pour la photo et les débits 5G

Qualcomm s’est aussi intéressé à la partie photo. Sa puce peut gérer jusqu’à 18 bits (contre 14 bits pour le Snapdragon 888). Cela permet de capturer 4 096 fois plus de données qu’auparavant. Ainsi, il est (techniquement) possible de prendre 240 photos de 12 mégapixels en une seconde. D’ailleurs, Qualcomm dit que sa puce peut gérer un capteur photo de 200 mégapixels. Côté vidéo, filmer en 8K HDR à 30 images par seconde est possible.

Il y a également de l’amélioration pour la caméra frontale. Le Snapdragon 8 Gen 1 permet au module caméra de consommer très peu d’énergie, ce qui se veut pratique pour la reconnaissance faciale à tous les moments d’une journée.

Parmi les autres fonctionnalités, citons un modem 5G Snapdragon X65 de 4e génération pouvant atteindre 10 Gb/s, des vitesses façon Wi-Fi 6 et 6E (jusqu’à 3,6 Gb/s) et du Bluetooth 5.2. La puce prend également en charge Android Ready SE pour les clés de voiture et les permis de conduire numériques.

Déjà des partenariats avec les constructeurs de smartphones

Les premiers smartphones avec le Snapdragon 8 Gen 1 arriveront à la fin de 2021, avant d’arriver en masse en 2022. Plusieurs marques ont déjà annoncé leur intention de l’utiliser, dont Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Opposite, Realme, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi et ZTE.