Snapdragon : Qualcomm annonce simplifier le nom de ses puces

Les puces Snapdragon, qui équipent la plupart des smartphones, vont changer de nom, annonce Qualcomm. Le groupe veut simplifier le processus et éviter d’avoir des nombres comme c’est le cas aujourd’hui (Snapdragon 888, Snapdragon 778G, etc).

Une simplification des noms pour les puces Snapdragon

Qualcomm estime que le nouveau système de dénomination simplifié facilitera la découverte et le choix des appareils équipés de puces Snapdragon par les consommateurs. Ses puces mobiles passeront à un numéro de série et de génération à un chiffre à partir de sa prochaine plateforme de la série 8. Jusqu’à présent, la rumeur voulait que la prochaine puce s’appelle Snapdragon 898, mais ce ne sera visiblement pas le cas. Aussi, les puces vont avoir le nom « Snapdragon » et non plus « Qualcomm Snapdragon ».

Un autre changement concerne les « badges » qui servent de représentation visuelle de la puce dans les illustrations et autres supports marketing. L’or « sera désormais utilisé pour représenter uniquement nos produits haut de gamme », tandis que les autres couleurs comprennent minuit, gris métallisé, nickel et rouge. De même, l’icône boule de feu gagnera en importance, tandis que la mention 5G ne sera plus affichée, car elle est « devenue omniprésente dans notre portefeuille Snapdragon » et son inclusion sera considérée comme acquise, explique Qualcomm. Enfin, toutes les puces pour les voitures adoptent également le nom Snapdragon.

Le Snapdragon Tech Summit a lieu la semaine prochaine et ce sera l’occasion de découvrir la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. Elle aura donc un nouveau nom, mais celui-ci n’est pas dévoilé pour le moment.