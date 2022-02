Samsung annonce les Galaxy Tab S8 : prix, date de sortie et caractéristiques

En plus d’annoncer ses Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, Samsung présent ses tablettes Galaxy Tab S8. Il y a trois modèles au programme : Galaxy S8, S8+ et S8 Ultra, avec ce dernier qui va plaire aux amoureux des grands écrans pour une tablette.

Les points communs des Galaxy Tab S8

Les trois Galaxy Tab S8 partagent des points communs. Les tablettes ont deux capteurs photo au dos (capteur principal de 13 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 6 mégapixels), le processeur Exynos 2200, le support de la 5G, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, un port USB-C 3.2, un capteur d’empreintes, quatre haut-parleurs avec le son AKG et support du Dolby Atmos, trois micros et la possibilité de filmer en 4K à 30 images par seconde. Aussi, toutes tournent sous Android 12 et Samsung promet jusqu’à 15 heures d’autonomie. D’ailleurs, la charge de 0% à 100% se fait en moins de 80 minutes avec un chargeur de 45 W selon le constructeur.

Citons par ailleurs le fait que Samsung propose le S Pen avec chaque modèle et le stylet peut servir pour prendre une photo, contrôler une présentation ou encore la musique. Le S Pen voit également sa latence réduite de 30% sur les Galaxy Tab S8+ et S8 Ultra.

DeX Mode est également de la partie. Il permet d’avoir une expérience similaire à un ordinateur. Il propose maintenant d’avoir davantage d’applications pouvant être redimensionnables, un support des fenêtres transparentes et peut facilement se connecter à un écran externe. Aussi, il est possible d’utiliser sa Galaxy Tab S8 comme second écran avec un PC Windows, et ce sans fil. Samsung évoque d’autre part la possibilité de transformer son smartphone en palette et le S Pen en pinceau, avec l’écran de la Galaxy Tab S8 qui fait office de toile.

Les caractéristiques techniques des deux premiers modèles

La Galaxy Tab S8 embarque un écran LTPS TFT de 11 pouces avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels et un taux d’affichage jusqu’à 120 Hz. On retrouve aussi un capteur photo frontal de 12 mégapixels, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go d’espace de stockage (extensible avec une carte microSD jusqu’à 1 To), une batterie de 8 000 mAh et le capteur d’empreintes sur la tranche.

Pour ce qui est de la Galaxy Tab S8+, il y a un écran Super AMOLED de 12,4 pouces avec une définition de 2 800 x 1 752 pixels et un taux d’affichage jusqu’à 120 Hz. Le capteur photo frontal, tout comme le stockage et la RAM sont identiques à la Galaxy Tab S8. La batterie par contre a une capacité de 10 090 mAh. Aussi, le capteur d’empreintes est sous l’écran.

La Galaxy Tab S8 Ultra et son grand écran

Vient enfin la Galaxy Tab S8 Ultra avec son grand écran Super AMOLED de 14,6 pouces, avec une définition de 2 960 x 1 848 pixels et un taux d’affichage jusqu’à 120 Hz. Il y a un capteur photo frontal de 12 mégapixels et un capteur photo frontal ultra grand-angle de 12 mégapixels. Cela permet notamment d’avoir l’équivalent d’une webcam à 120 degrés pendant les appels vidéo. Le nécessaire est fait quand il y a plusieurs personnes pour les centrer pendant un appel vidéo. En outre, la batterie fait 11 200 mAh et le capteur d’empreintes est situé sous l’écran.

Naturellement, le grand écran de 14,6 pouces offre de nouvelles possibilités. Samsung explique par exemple qu’il est possible d’avoir jusqu’à trois applications affichées et d’interagir avec chacune d’entre elles.

Prix et date de sortie

Les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra sont disponibles dès maintenant à la précommande. Les premières livraisons se feront le 11 mars prochain. Les prix sont les suivants :

Galaxy Tab S8 avec 8 Go de RAM et 128 de stockage : 769 euros

Galaxy Tab S8 avec 8 Go de RAM et 128 de stockage (modèle 5G) : 919 euros

Galaxy Tab S8 avec 8 Go de RAM et 256 de stockage : 819 euros

Galaxy Tab S8 avec 8 Go de RAM et 256 de stockage (modèle 5G) : 969 euros

Galaxy Tab S8+ avec 8 Go de RAM et 128 de stockage : 999 euros

Galaxy Tab S8+ avec 8 Go de RAM et 128 de stockage (modèle 5G) : 1 159 euros

Galaxy Tab S8+ avec 8 Go de RAM et 256 de stockage : 1 059 euros

Galaxy Tab S8+ avec 8 Go de RAM et 256 de stockage (modèle 5G) : 1 219 euros