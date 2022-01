GeForce RTX : Nvidia prévoit une amélioration du stock au second semestre de 2022

Acheter une carte graphique Nvidia ou AMD n’est pas simple de nos jours à cause de la pénurie. Mais selon Nvidia, la situation du stock va s’améliorer dès le second semestre de 2022.

Colette Kress, la directrice financière de Nvidia, a participé à la 24e conférence annuelle Needham Growth et a notamment évoqué le stock des cartes graphiques. Elle commence en notant qu’il y a eu une demande importante pour les cartes graphiques GeForce tout au long de 2021. Elle ajoute :

Et elle continue de rester forte et plus forte que notre offre globale que nous avons. La demande pour les fêtes de fin d’année, par exemple, a été assez forte, en particulier pour les ordinateurs portables. Et nous sommes encore en train de terminer notre trimestre. Mais nous allons regarder la fin du trimestre en matière de ce que nous avons vu au niveau des chaînes. Nous avons vu que les niveaux des chaînes étaient assez faibles, et nous travaillons avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour augmenter la disponibilité de l’approvisionnement. Et nous nous sentons mieux dans notre situation d’approvisionnement alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année civile 2022.