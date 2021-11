Sony dévoile le top 10 des jeux les plus joués sur PS5 pour son 1er anniversaire

Cela fait un an que la PlayStation 5 est disponible à l’achat. Elle a vu le jour le 12 novembre 2020 dans plusieurs pays et le 19 du même mois dans d’autres régions, dont en France. Sony profite de ce premier anniversaire pour dévoiler les 10 jeux les plus joués sur sa console de salon.

La PS5 célèbre son premier anniversaire

Les joueurs PS5 ont collectivement joué plus de 4,6 milliards d’heures de jeu sur PS5 et diffusé plus de 26 millions d’heures de contenu. Voici un aperçu des dix jeux PS5 les plus joués pendant la première année de la PlayStation 5 (en fonction du nombre d’heures de jeu) :

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21 NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22

« Vous avez fait de PS5 le plus grand lancement de console de l’histoire, et je ne saurais trop vous remercier pour votre soutien et votre dévouement au cours de l’année écoulée », déclare Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment (SIE).

Il en profite pour rappeler quelques événements qui ont eu lieu, comme les rachats des studios Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque et Nixxes. Il a également été question d’annoncer le PS VR pour la PlayStation 5.

Un autre élément n’est autre que le stock de la PS5. Jim Ryan assure que Sony fait tout ce qui est en son pouvoir pour produire un maximum de consoles, notant que la pandémie n’aide pas. Il conclut en indiquant : « La PS5 a encore beaucoup de choses à offrir à l’avenir et j’ai hâte de partager avec vous d’autres moments extraordinaires ».