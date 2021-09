PlayStation : Sony rachète le studio Firesprite

Sony annonce le rachat du Firesprite qui rejoint ainsi les PlayStation Studios. Il s’agit de la troisième acquisition d’un studio pour Sony en 2021, après Housemarque en juin et Nixxes Software en juillet.

Firesprite a travaillé en étroite collaboration avec Sony, créant plusieurs jeux ensemble. Plus particulièrement, le studio a participé à la création de The Playroom et The Playroom VR. Il est également le développeur de The Persistence, un jeu de tir d’horreur sorti à l’origine sur PS4 en tant que titre PSVR avant de devenir une version sans réalité virtuelle sur PS4, Xbox One, Switch et PC deux ans plus tard.

« Nous avons eu le privilège de travailler avec de nombreux éditeurs et développeurs talentueux du secteur. PlayStation en particulier s’est avéré un précieux allié et partenaire de co-développement pendant près d’une décennie, au fil de nos collaborations sur de passionnants projets tels que The Playroom, Run Sackboy! Run et The Playroom VR », déclare Graeme Ankers, le directeur général de Firesprite. Il note que Sony « nous a également donné l’opportunité de créer notre propre franchise originale, The Persistence » avec toute la liberté créative nécessaire.

Firesprite compte plus de 250 employés, avec l’entreprise qui a été fondée par des membres… de Sony Liverpool. Ce studio avait fermé ses portes en 2012.