Sony rachète le studio Nixxes Software, spécialiste des portages sur PC

Sony semble réellement avoir un petit soucis de communication. Peu de temps après avoir largement bavassé sur la politique cross-gen de Microsoft qui finalement ne fait pas toujours du cross-gen (par exemple avec Flight Simulator ce mois-ci sur Series X), Sony avait avoué que la plupart de ses jeux à venir sur PS5… seraient aussi disponibles sur PS4 (Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Spiderman Morales).

Rebelotte récemment avec une nouvelle pique sur la politique de rachat tout azimut de Microsoft, suivie quelques jours plus tard de l’annonce du rachat par Sony du studio Housemarque (Returnal) puis aujourd’hui de la confirmation du rachat de Nixxes Software !

Nixxes Software est un grand spécialiste du portage de jeux consoles sur PC. Le studio s’est notamment chargé du portage PC de Tomb Raider Underworld, de Deus Ex: Human Revolution, d’Hitman: Absolution et plus récemment de Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Est-ce à dire que Sony envisage de porter plus de titres AAA sur PC ? L’avenir nous le dira.