De nombreux dirigeants utilisent déjà l’IA pour licencier ou augmenter les salaires

La dynamique actuelle du monde du travail révèle une évolution majeure : l’intelligence artificielle ne se limite plus à automatiser les tâches répétitives, elle s’immisce désormais dans les fonctions décisionnelles. D’après une enquête menée par ResumeBuilder.com, 65 % des managers utilisent déjà l’IA dans leur gestion quotidienne, et près de la totalité d’entre eux s’en servent pour trancher des questions liées aux ressources humaines. Licenciements – les 2/3 des dirigeants interrogés concernés utilisent l’IA pour choisir qui licencier-, promotions (77%) ou augmentations de salaire (78%) sont ainsi, dans une large mesure, confiés à des algorithmes, souvent à l’insu des principaux concernés.

Encore plus préoccupant, une proportion croissante de décideurs délègue entièrement la prise de décision à ces outils numériques : plus de 20 % leur laissent la main sans aucune supervision humaine, et 24 % le font de manière occasionnelle. ChatGPT est le chatbot le plus sollicité (53%), loin devant Microsoft Copilot (29%) et Google Gemini (16%). Ce recours massif à des IA peu encadrées, parfois sujettes à des erreurs ou à des biais, soulève de sérieux enjeux éthiques. A ce rythme, les IA finiront même peut-être par remplacer ces mêmes dirigeants très prompts ici à déléguer.