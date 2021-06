Sony rachète Housemarque, le studio derrière Returnal sur PS5

Sony annonce avoir acquis Housemarque, le studio finlandais à l’origine du jeu Returnal sur PS5. Il rejoint ainsi les PlayStation Studios, à savoir les studios qui appartiennent à Sony et développent des jeux pour les PlayStation en exclusivité (généralement).

Il n’y a pas beaucoup d’informations concernant le rachat de Housemarque par Sony. Hermen Hulst, l’homme à la tête des PlayStation Studios, dit uniquement qu’il est « ravi d’accueillir un nouveau membre » au sein de la famille PlayStation. « Je suis un fan de Housemarque depuis les premiers jours du studio, lorsqu’ils ont présenté Super Stardust HD aux fans de PlayStation. La sortie récente de Returnal par Housemarque prouve que le studio a une vision incroyable, capable de créer de nouveaux jeux mémorables qui trouvent un écho auprès de notre communauté », ajoute-t-il.

Pour sa part, Ilari Kuittinen, le cofondateur et directeur général de Housemarque, dit qu’aujourd’hui « est un grand jour » pour son studio. Lui aussi évoque le premier partenariat avec Sony à l’époque de la PS3 avec Super Stardust HD. « Depuis, nous avons créé des jeux inspirés des jeux d’arcade pour toutes les consoles PlayStation », note-t-il. Selon ses dires, rejoindre Sony va permettre au studio d’avoir « un avenir clair et une opportunité stable de continuer à offrir des approches centrées sur le gameplay, tout en expérimentant de nouvelles méthodes de diffusion narrative et en repoussant les limites de cette forme d’art moderne ».

Sony ne précise pas le montant concernant le rachat de Housemarque.

On peut noter que la branche japonaise a fait une gaffe. Elle a annoncé le rachat de Housemarque et a publié une image… avec le logo de Bluepoint. Le message a depuis été retiré. Mais comme à chaque fois avec Internet : rien ne disparaît vraiment. Bientôt une nouvelle annonce par Sony ?

..so apparently PlayStation Japan uploaded the wrong image with their first tweet on Housemarque's acquisition, and it actually mentions a Bluepoint acquisition pic.twitter.com/yQBHtLbG5c

— Nibel (@Nibellion) June 29, 2021