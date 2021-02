PlayStation VR 2 (PS5) : Sony annonce son nouveau casque

Sony annonce la présentation d’un nouveau casque VR (réalité virtuelle) pour la PS5. Il n’y a pas de nom pour l’instant, mais le modèle pour la PS4 était le casque PlayStation VR.

Le PlayStation VR d’origine ici en photo

Annonce d’un nouveau casque VR pour la PS5

Malgré l’officialisation du casque VR pour la PS5, Sony reste léger au niveau des détails, du moins pour l’instant. Le groupe rapporte que son nouveau produit va « permettre une expérience de divertissement ultime grâce à des progrès spectaculaires en matière de performances et d’interactivité ». Il assure que les joueurs « ressentiront un sentiment de présence encore plus fort et seront encore plus immergés dans leur univers de jeu une fois qu’ils auront mis le nouveau casque ».

Le casque VR de Sony pour la PS5 aura une meilleure définition au niveau de l’écran. Il profitera également d’un champ de vision plus important. Sony ajoute qu’il se connectera à la console avec un seul câble et sera simple d’utilisation. Un autre élément évoqué est la manette. Le contrôleur reprendra des éléments déjà en place dans la DualSense, à savoir la manette de la PS5.

Quand verra-t-on ce casque ? Sony explique qu’il reste encore beaucoup de développement. La sortie ne se fera pas en 2021 par conséquent. On se doute donc qu’il arrivera en 2022, mais il n’y a pas de date pour l’instant.