Playdate : la console portable est reportée à 2022

Playdate, la console portable à manivelle, sortira finalement au début de 2022 et non à la fin de année comme cela était prévu au départ. Il s’agit du deuxième rapport sachant que le produit devait initialement voir le jour dans le courant de l’année 2020.

Finalement une sortie en 2022 pour la Playdate

Panic a déclaré dans un e-mail que les 5 000 premières Playdates (celles qui devaient être expédiées aux clients cette année) ont des problèmes de batterie qui sont devenus évidents pendant les tests. « Nous avons rapidement été préoccupés par le fait que certaines d’entre elles ne nous donnaient pas l’autonomie que nous attendions », a déclaré le groupe. « La batterie de la Playdate est conçue pour durer très longtemps et être toujours prête pour vous, même si vous ne l’utilisez pas pendant un certain temps. Mais ce n’était pas le cas : en fait, nous avons trouvé un certain nombre d’unités dont les batteries étaient si usées que la Playdate ne s’allumait pas du tout — et ne pouvait pas être rechargée. C’est un scénario catastrophe pour la batterie », poursuit Panic.

Les 5 000 exemplaires ont été renvoyés au fabricant pour changer la batterie grâce à un nouveau fournisseur. Ce processus nécessite un délai, d’où l’arrivée de la Playdate au début de 2022. Les 30 000 exemplaires qui suivront arriveront au second semestre.

La pénurie de composants fait mal

En outre, Panic dit être dans la même situation que les autres, à savoir être touché par la pénurie de composants. « Avec de nombreuses précommandes en place, nous avons immédiatement passé une commande à notre usine pour toutes les pièces nécessaires aux exemplaires de 2022 et au-delà. La réponse a été… décevante. Beaucoup de nos composants ont été retardés de manière significative. En fait, nous ne pouvons plus obtenir le processeur actuel de la Playdate pendant — vous n’allez pas le croire — deux ans. Genre, 730 jours », explique Panic.

Le groupe finalise en ce moment une révision de la carte mère de la console pour utiliser un processeur similaire mais plus facilement trouvable. La société mentionne également « d’autres pénuries de composants que nous essayons d’éviter en ce moment ».

Panic rejoint ainsi Sony, Nintendo et Valve. Le premier a dû revoir ses objectifs de ventes de PlayStation 5 à cause de la pénurie. C’est le même scénario chez Nintendo pour sa Switch. Quant à Valve, son Steam Deck est reporté à 2022.