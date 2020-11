Playdate : la micro console à manivelle sera disponible à la vente l’an prochain

Le studio Panic avait créé la surprise il y a deux ans en dévoilant la Playdate, une mini console à manivelle proposant des jeux entièrement basés sur ce petit accessoire (+ deux boutons d’action). Avec son écran monochrome 2,7 pouces, sa prise jack et sa manivelle dynamo, la Playdate ne paye pas de mine au plan technique, mais se rattrape avec un design mignon à croquer. Malgré la pandémie et le confinement mondial, Panic est donc parvenu à tenir la barre : le lancement de la micro-console, initialement prévu pour 2020, serait désormais fixé quelque part au début de l’année 2021.



20000 exemplaires seront disponibles au lancement au prix de 149 dollars l’unité, mais le studio estime que ce stock de départ devrait rapidement être épuisé. Pour la petite histoire, on rappelle qu’il y a quelques mois à peine, un certain DOOM avait été adapté sur la Playdate (et un support de plus…). La manivelle de la console servait alors à actionner le chaingun ! Adorable.