Valve reporte la sortie du Steam Deck à 2022

Il faudra attendre 2022 et plus exactement le mois de février pour le lancement du Steam Deck. Valve annonce que sa console portable capable de jouer aux jeux PC subit de plein fouet la pénurie des composants.

Il faut attendre février 2022 pour le Steam Deck

« Nous nous excusons pour ce délai. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaine d’approvisionnement mondiale, mais en raison d’une pénurie de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales », indique Valve. Le groupe annonce donc que les premières livraisons du Steam Deck auront lieu en février 2022. Il n’y a pas encore un jour précis.

Ce retard est bien dommage sachant que la console devait sortir au mois de décembre. Elle va donc louper la période de Noël et même 2021. Le point « positif » est que le retard est de l’ordre de deux mois et non plus.

« Nous ne pouvons que renouveler nos excuses pour ce délai et ferons tout notre possible pour améliorer ce nouveau calendrier de réservation. Nous continuerons de vous tenir au courant de son évolution au fil du temps », promet Valve.

Valve a annoncé son Steam Deck en juillet dernier. La console aura quelques particularité sympathiques pour les joueurs, comme la possibilité d’installer Windows. Il existe trois modèles : 64 Go pour 419 euros, 256 Go pour 549 euros et 512 Go pour 679 euros. Il est bon de préciser que le modèle de 64 Go a un stockage eMMC, là où les deux ont un SSD NVMe. Il y aura donc une différence significative pour les chargements.