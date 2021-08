Steam Deck : le support de Windows 11 en travaux par Valve et AMD

Le Steam Deck, la console portable de Valve pour jouer aux jeux PC, est capable de faire tourner Windows si on le souhaite. Mais qu’en est-il du support de Windows 11, sachant que le système d’exploitation requiert un Trusted Platform Modules (TPM) ? Tout un travail a lieu en ce moment pour une compatibilité.

Le support de Windows 11 pour le Steam Deck se prépare

« Il y a du travail concernant le TPM en ce moment », a déclaré Greg Coomer, l’un des designers du Steam Deck, auprès de PC Gamer. « Nous nous sommes tellement concentrés sur Windows 10, jusqu’à présent, que nous ne sommes pas allés très loin dans ce domaine. Nous espérons que nous pourrons y arriver », a-t-il ajouté. Il fait également savoir que Valve travaille avec AMD pour s’assurer d’un support du TPM au niveau du BIOS afin d’avoir la comptabilité du Steam Deck avec Windows 11. « Rien ne nous indique encore qu’il y aura des problèmes avec Windows 11 », a indiqué le designer. Pourquoi AMD, au fait ? Parce que la console utilise une puce créée en collaboration avec AMD, tout simplement.

Le Steam Deck, dont les premières livraisons auront lieu en décembre, devrait donc pouvoir faire tourner Windows 11 sans problème particulier. La console portable tournera de base sous SteamOS, une version modifiée de Linux. Mais Valve a déjà dit qu’il ne va pas bloquer l’installation de Windows. Cela ouvre potentiellement des portes pour toujours plus de jeux qui ne sont pas disponibles sur Steam. Certains se voient déjà en train de profiter du Xbox Game Pass, par exemple.

Pour rappel, les prix sont 419 euros pour le modèle 64 Go, 549 euros pour le modèle 256 Go et 679 euros pour le modèle 512 Go. Le modèle 64 Go a du stockage eMMC, là où les deux autres ont du stockage sur SSD NVMe. C’est nettement plus intéressant afin d’avoir un chargement plus rapide des jeux et une meilleure expérience de manière générale.