Nintendo confirme les prévisions de forte baisse des ventes pour la Switch

Les informations du site Nikkei sont désormais confirmées. Lors de la présentation des résultats pour son premier trimestre fiscal (qui se terminait à la fin septembre), Nintendo annonce avoir écoulé 3,83 millions de Switch sur le Q3 (calendaire) pour un total de 8,28 millions de consoles sur le semestre fiscal. Cela correspond à une baisse des ventes de 34% par rapport à l’an dernier (Nikkei tablait sur une baisse de 20%). Les objectifs ont été revus à la baisse eux aussi : Nintendo table désormais sur 24 millions de Switch écoulées sur l’ensemble de l’année fiscale, soit 1,5 millions de moins que la précédente prévision. En 2020, Nintendo avait écoulé pas moins de 28,8 millions de Switch.

Ces résultats plus faibles qu’escomptés ont des conséquences sur le chiffre d’affaires et les bénéfices , en baisse de 20% sur la période. Sur le semestre fiscal, le CA est de 4,7 milliards d’euros, contre 5,8 milliards l’an dernier. Le bénéfice net émarge à 1,3 milliard d’euros, contre 1,6 milliard en 2020. Nintendo s’attend à un CA de 12 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année fiscale, et des bénéfices nets de 2,6 milliards d’euros.

L’engouement pour la Switch ne serait pas en cause dans ces chiffres. En effet, Nintendo ne craint pas une baisse de la demande, mais considère que la pénurie de composants impacte déjà et va continuer de fortement impacter sur ses capacités de production. Là encore, ces déclarations cadrent totalement avec l’article de Nikkei. La Nintendo Switch s’est écoulée à un peu plus de 92 millions d’exemplaires depuis son lancement (dont 16 millions de Switch Lite) et 681 millions de jeux ont été vendus sur la console hybride.

Les 10 jeux les plus vendus sur Switch sont les suivants :

Mario Kart 8 Deluxe – 38,74 millions

Animal Crossing : New Horizons – 34,85 millions

Super Smash Bros. Ultimate – 25,71 millions

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 24,13 millions

Pokémon Épée & Pokémon Bouclier – 22,64 millions

Super Mario Odyssey – 21,95 millions

Super Mario Party – 16,48 millions

Pokémon Let’s Go, Pikachu & Pokémon Let’s Go, Évoli – 13,83 millions

Splatoon 2 – 12,68 millions

Ring Fit Adventure – 12,21 millions