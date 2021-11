Nintendo Switch : une production en baisse de 20% liée à la pénurie des puces

La pénurie des puces touche à peu près tout le monde et cela inclut Nintendo avec sa Switch. Selon Nikkei, la production de la console va baisser de 20% pour l’année fiscale en cours, justement à cause de la pénurie.

Une production en baisse pour la Nintendo Switch

Nintendo avait au départ pour objectif de produire 30 millions de Switch d’ici mars 2022 (mois qui marquera la fin de son année fiscale en cours). Mais ce sera en réalité 24 millions de consoles au vu de la situation avec les fournisseurs et autres sous-traitants. Aussi, Nintendo avait pour objectif d’augmenter la production de son nouveau modèle avec l’écran OLED, mais avec la forte demande pour la console et la pénurie de composants, cela n’a pas été possible.

Un porte-parole de Nintendo a reconnu que la production de Switch est touchée par la pénurie de composants. « Nous faisons le bilan de l’impact sur notre production », a déclaré le porte-parole, sans entrer davantage dans les détails.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait précédemment déclaré que la société n’était pas en mesure de créer autant de consoles qu’elle le souhaitait et que l’incertitude demeurait quant à la production. Il avait ajouté que la demande pour la Switch était encore forte. En effet, les boutiques ont dû passer par un système de loterie pour espérer avoir un maximum de stock.

Au mois de juin, lors du dernier comptage officiel, Nintendo avait vendu 89,04 millions de Switch dans le monde. Pour rappel, la console d’origine a vu le jour en 2017.