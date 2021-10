Windows 11 et processeurs AMD : le bug des performances réduites est corrigé

Microsoft propose aujourd’hui une mise à jour de Windows 11 qui vient corriger le bug de performances avec les processeurs AMD. Le problème était que les performances pouvaient être en recul de 15% après l’installation du nouveau système d’exploitation.

Mise à jour pour corriger le bug des performances sur Windows 11 avec les processeurs AMD

Au début du mois, Microsoft et AMD avaient annoncé travailler ensemble sur ce bug de performances avec les processeurs du second. Le problème avait un rapport avec la latence du cache L3 qui avait été multipliée par trois environ. Les programmes qui pâtissaient le plus étaient notamment ceux sensibles au temps d’accès au sous-système de la mémoire.

Une première mise à jour de Windows 11 a vu le jour la semaine dernière et le bug des performances avec les processeurs AMD s’est aggravé. Fort heureusement, le correctif du jour permet de retrouver une situation normale, sans dégradation. Il est à retrouver dans Windows Update, il s’agit d’une mise à jour facultative.

Cette nouvelle mise à jour de Windows 11 comprend également un grand nombre de correctifs, dont un pour résoudre un problème qui empêche le menu Démarrer de s’ouvrir après la mise à jour du système d’exploitation. Il y a également des correctifs aux retards de saisie pour certaines souris et claviers Bluetooth.

À noter qu’un second bug a concerné les utilisateurs avec un processeur AMD. Il touchait là aussi les performances générales. Mais AMD a déjà proposé cette semaine une mise à jour de son pilote (version 3.10.08.506).