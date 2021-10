Windows 11 et processeurs AMD : bientôt un correctif pour les problèmes de performances

Les personnes qui ont installé Windows 11 sur un PC avec un processeur AMD rencontrent des problèmes de performances. La baisse peut-être de 15% selon les cas. Mais il y a une bonne nouvelle : un correctif va voir le jour.

Des problèmes entre les processeurs AMD et Windows 11

« AMD et Microsoft ont déterminé que les processeurs compatibles peuvent présenter des performances réduites dans certaines applications sous Windows 11 », indique AMD sur son site. L’impact attendu sur les performances est de 3 à 5% dans les applications concernées. Cela peut être de 10% à 15% dans les jeux couramment utilisés pour l’eSport.

Le problème a un rapport avec la latence du cache L3 qui a été multipliée par trois environ. Les programmes qui en pâtiront sont notamment ceux sensibles au temps d’accès au sous-système de la mémoire. AMD a également signalé un autre problème, expliquant que l’UEFI CPPC2 peut ne pas planifier de manière préférentielle les threads sur le cœur le plus rapide du processeur. Les applications sensibles aux performances d’un ou de plusieurs threads du processeur verront leurs performances diminuer. Le problème sera plus perceptible sur les processeurs à plus de 8 cœurs qui fonctionnent à plus de 65 W.

Le correctif pour mettre un terme aux problèmes de performances avec les processeurs AMD et Windows 11 verra le jour en octobre. Il n’y a pas encore une date précise. Les utilisateurs auront le droit à une mise à jour de Windows et une mise à jour du logiciel d’AMD.