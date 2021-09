Microsoft diffuse la première pub de Windows 11, un mois avant son lancement

Microsoft a mis en ligne aujourd’hui la première publicité pour Windows 11. Le groupe débute le marketing, sachant que la version finale du système d’exploitation sera disponible le 5 octobre prochain.

La publicité de Microsoft pour Windows 11 dure une minute et met en avant plusieurs éléments. Sans surprise, le premier plan est le nouveau menu Démarrer, tout comme le fait que les raccourcis sont maintenant au centre de la barre de tâches. La protagoniste marche ensuite et découvre plusieurs icônes d’applications. Il y a des applications et jeux Windows, et des applications Android. Cela peut d’ailleurs faire sourire quand on sait que Microsoft a déjà annoncé que le support des applications Android ne sera pas prêt pour le lancement. Il faudra normalement attendre 2022 pour l’avoir.

Nous avons ensuite le droit à un caméo de Master Chief, du jeu Halo, qui détruit un vaisseau. Celui-ci se transforme pour découvrir les widgets de Windows 11. La réclame montre ensuite Microsoft Teams. La publicité se termine avec le slogan « Cela vous rapproche de tout ce que vous aimez ».

Microsoft organisera le 22 septembre une conférence avec un accent tout particulier sur les produits Surface. Mais nous savons déjà qu’ils tourneront sous Windows 11, on peut donc imaginer que Microsoft va également parler de son système d’exploitation lors du rendez-vous.