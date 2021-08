Windows 11 : le support des applications Android attendra 2022

Il faudra patienter jusqu’en 2022 pour être en mesure de lancer les applications Android sur Windows 11. Microsoft a annoncé aujourd’hui que le support ne sera pas prêt au lancement le 5 octobre prochain. Cette date correspond à la disponibilité en version finale du nouveau système d’exploitation.

Cette absence du support applications Android au lancement de Windows 11 est regrettable. Il s’agissait de l’une des nouveautés majeures annoncées par Microsoft. Maintenant, les utilisateurs savent qu’il faudra attendre 2022 pour en profiter. « Nous sommes impatients de poursuivre notre démarche visant à intégrer les applications Android à Windows 11 et au Microsoft Store grâce à notre collaboration avec Amazon et Intel. Cela commencera par une version test pour les membres du programme Windows Insider au cours des prochains mois », indique Microsoft, n’expliquant pas pourquoi la fonction ne sera pas prête au lancement.

Les applications Android sur Windows 11 attendront donc 2022. Le support sera possible grâce à un partenariat entre Microsoft et Amazon. Le premier utilisera la boutique d’applications du second. Elle est (nettement) moins fournie que le Play Store de Google. Mais que les utilisateurs se rassurent : il sera possible de faire du sideloading. Autrement dit, vous serez en mesure de télécharger une application Android venant d’une source en particulier puis l’installer manuellement.