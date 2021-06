Windows 11 et applications Android : le sideloading sera possible

Windows 11 est capable de faire tourner les applications Android, mais le sideloading est-il possible ? La réponse est oui. Il ne sera donc pas obligatoire de passer par le Microsoft Store, qui lui-même passe par l’Amazon Appstore pour récupérer les applications.

C’est Miguel de Icaza, un ingénieur de Microsoft, qui a fait la révélation sur Twitter. Un utilisateur sur Twitter lui a demandé s’il était possible de sideloader une application, ce à quoi l’ingénieur a répondu par l’affirmative.

Yes! — Miguel de Icaza (@migueldeicaza) June 25, 2021

Pour ceux qui ne le savent pas, le sideloading consiste à installer une application sans passer par la boutique principale d’applications. Sur Windows, la boutique principale est le Microsoft Store. C’est le Mac App Store sur Mac, le Play Store sur Android et l’App Store sur iOS.

Les utilisateurs sur Windows 11 pourront donc télécharger une application Android au format APK puis l’installer et l’utiliser, sans passer par le Microsoft Store/l’Amazon Appstore. C’est une bonne nouvelle, puisque l’Amazon Appstore est relativement pauvre au niveau du catalogue des applications en comparaison avec le Play Store de Google.

Microsoft frappe en tout cas très fort avec Windows 11 et cette ouverture au niveau du Microsoft Store. Pour rappel, la boutique va accueillir tout type d’applications et les développeurs peuvent toucher 100% de la somme s’ils utilisent leur propre moyen de paiement. L’objectif de Microsoft est d’avoir une boutique qui regroupe le maximum d’applications/logiciels possibles. Pour preuve, le groupe a fait savoir qu’il accueille volontiers Steam et l’Epic Games Store.