Windows 11 : Microsoft invite Steam et Epic sur le Microsoft Store

Le nouveau Microsoft Store sur Windows 11 veut accueillir le maximum d’applications et également les boutiques tierces, comme Steam et l’Epic Game Store. Panos Panay, le responsable de Windows chez Microsoft, l’a évoqué dans une interview avec The Verge.

Steam et l’Epic Games Store sur le Microsoft Store de Windows 11 ?

« Windows héberge déjà ces magasins de bien des façons, et si nous pouvons les héberger via le Microsoft Store, alors bien sûr. Cela signifie que si d’autres personnes veulent venir sur le Store, elles sont les bienvenues. En fait, elles sont encouragées et c’est un peu pour cela que nous développons certaines de ces politiques », a déclaré Panos Panay quand il a été questionné sur une possible arrivée de Steam et de l’Epic Games Store sur le Microsoft Store de Windows 11.

Steam et l’Epic Games Store sont populaires pour acheter des jeux, tout particulièrement le premier. À ce jour, les utilisateurs doivent télécharger Steam depuis Internet, l’installer puis le lancer. Il faut refaire la même opération avec l’Epic Games Store ou d’autres launchers. Microsoft aimerait donc que tout le monde arrive sur le nouveau Microsoft Store de Windows 11 pour centraliser. Malgré tout, Steam et l’Epic Games Store devraient garder le contrôle.

« Je veux vraiment cette expérience où vous allez sur la boutique d’applications, vous tapez le nom de l’application et vous obtenez l’application que vous voulez », dit Panos Panay.

Des clarifications sont nécessaires

Tout cela nécessite cependant des clarifications. Windows 11 peut faire tourner des applications Android, mais le Microsoft Store ne fait en réalité qu’un lien vers l’Amazon Appstore. On peut donc imaginer que le scénario serait similaire au cas où Steam ou l’Epic Games Store arriveraient sur le Microsoft Store au niveau de Windows 11.

Microsoft a officialisé Windows 11 hier avec plein de nouveautés. Concernant le Microsoft Store, les développeurs pourront (s’ils le souhaitent) utiliser leur propre système de paiement et donc toucher 100% de la somme. Sinon, ils pourront passer par le système de paiement de Microsoft. Dans ce cas, Microsoft prend 12% de commission. Il est bon de noter que ce choix s’applique aux applications. Mais dans le cas des jeux, Microsoft prendra 12% de commission dans tous les cas.