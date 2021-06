Windows 11 : l’exemption de commission du Microsoft Store ne concerne pas les jeux

Windows fait sa révolution. La version 11 du système d’exploitation apporte de très nombreuses nouveautés et s’accompagne d’annonces fortes concernant le Microsoft Store. Ainsi apprend t-on que les développeurs utilisant leur propre plateforme de paiement seront exemptés de commission. Tous les développeurs ? Non, pas tous justement. La firme de Redmond a ainsi confirmé au site The Verge que cette règle très avantageuse ne concernait pas les développeurs de jeux pour PC.

Ces derniers seront donc tenus de verser 12% de commission si le jeu est uniquement disponible sur PC, et 30% de commission si le jeu tourne aussi sur Xbox. Ces commission s’appliqueront donc y compris lorsque le studio utilisera sa propre plateforme de paiement. Certes, 12% sur les jeux PC est déjà un bel effort (au même niveau que l’Epic Games Store), mais au vu des énormes revenus dégagés par les jeux vidéo on reste tout de même assez loin du « cadeau » fait au dev. Un joli « coup » d’annonce en somme…