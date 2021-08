Comme Apple et Samsung, Google va vendre ses Pixel sans chargeur dans la boîte

Google rejoint Apple et Samsung en n’incluant pas de chargeur dans la boîte de ses Pixel 6 et 6 Pro. Il n’y en aura pas non plus avec les modèles qui suivront. Le Pixel 5a, annoncé aujourd’hui, sera le dernier à embarquer un adaptateur secteur.

Pourquoi ce choix de ne pas proposer un chargeur dans la boîte du Pixel 6 ? Google a le même discours que ses concurrents, à savoir que la plupart des utilisateurs ont déjà un adaptateur secteur. Ils sont donc en mesure de l’utiliser avec leur nouveau téléphone. L’intérêt de proposer un modèle supplémentaire est inutile aux yeux de Google. Le groupe précise à The Verge prendre également cette décision pour l’environnement. La réduction du nombre de chargeurs redondants expédiés aux clients permet théoriquement de réduire les déchets électroniques.

Ce choix risque en tout cas de ne pas plaire à tout le monde. Il y avait eu de vives réactions quand Apple avait pris cette décision pour l’iPhone. Ce fut plus calme avec Samsung, mais il faut dire que l’annonce a été faite relativement discrètement. Certains fans de la marque avaient tout de même critiqué Samsung qui, à leurs yeux, suivaient Apple, ni plus ni moins. À voir si les fans de Pixel vont avoir le même discours auprès de Google.

Google a déjà présenté les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Nous connaissons le design général et le fait qu’ils embarqueront Tensor, une puce maison de Google. Mais il faudra attendre l’automne pour la présentation complète avec les caractéristiques techniques et le prix. Concernant le tarif, un cadre de Google a déjà prévenu que le Pixel 6 Pro sera cher, sans rentrer dans les détails pour autant.