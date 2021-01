Samsung confirme un retrait du chargeur de la boîte de ses prochains Galaxy

Les Galaxy S21, annoncés hier, ont ouvert le bal des smartphones de Samsung livrés sans chargeur dans la boîte. Les écouteurs ont également disparu (sauf en France parce que la loi l’oblige). Il se trouve que Samsung va continuer cette pratique avec ses prochains smartphones.

Dans une foire à question, Samsung explique pourquoi les Galaxy S21 sont livrés sans chargeur ni écouteurs :

Nous avons découvert que de plus en plus d’utilisateurs de Galaxy réutilisent les accessoires qu’ils ont déjà et font des choix durables dans leur vie quotidienne pour promouvoir de meilleures habitudes de recyclage. Pour soutenir notre communauté Galaxy dans cette démarche, nous sommes en train de retirer le chargeur et les écouteurs de notre dernière ligne de smartphones Galaxy.

Nous pensons que le retrait progressif des adaptateurs secteur et des écouteurs de la boîte de nos appareils peut contribuer à résoudre les problèmes de consommation durable et à supprimer toute pression que les consommateurs pourraient ressentir en recevant continuellement des chargeurs inutiles avec les nouveaux téléphones.