Pixel 6 et 6 Pro : Google dévoile le design et sa puce Tensor

Google a officialisé aujourd’hui les Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui auront tous les deux la puce Tensor. C’est donc fini avec les puces Snapdragon de Qualcomm, Google développe son propre modèle pour avoir davantage de contrôles et faire diverses optimisations. La puce a pour nom de code Whitechapel.

Design des Pixel 6 et 6 Pro

Le design des Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’est en soi pas une surprise. Il y a déjà eu plusieurs fuites à ce sujet et nous voilà maintenant avec la confirmation de Google. Ils ont un tout nouveau design qui « combine la même belle esthétique à travers le logiciel et le matériel avec Android 12 », explique Google. Il y a un nouveau système de caméra à l’arrière qui arbore des capteurs et des lentilles améliorés. Google a choisi un format allongé, au lieu d’avoir un format carré comme la plupart des autres constructeurs. Google en profite pour parler des finitions, avec un cadre en aluminium poli léger sur le Pixel 6 Pro et une finition en aluminium mat sur le Pixel 6.

Google a choisi un écran de 6,7 pouces (QHD+) avec des bords incurvés et un taux d’affichage de 120 Hz pour le Pixel 6 Pro. C’est un écran de 6,4 pouces (FHD+) avec un taux de d’affichage de 90 Hz pour le Pixel 6. Les deux modèles ont le capteur d’empreintes intégré dans l’écran.

Pour la partie photo, le Pixel 6 Pro a trois capteurs, dont un téléobjectif avec un zoom optique x4. Pour sa part, le Pixel 6 a la même configuration, sans le téléobjectif. « On laisse le téléobjectif aux pros, on pourrait dire », a tweeté Google.

Hello 📷 bar!#Pixel6 Pro has 3 cameras, including a telephoto lens with a 4x optical zoom.#Pixel6 has the same great cameras as #Pixel6 Pro, just no telephoto. We’re leaving telephoto to the pros, you could say 😉 (3/13) — Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021

Puce Google Tensor

Vient ensuite la fameuse puce Tensor qui équipe les deux Pixel 6. Google explique que sa puce a été conçue « pour la façon dont les gens utilisent leur téléphone aujourd’hui et comment ils l’utiliseront à l’avenir ». Il y a un accent tout particulier sur l’intelligence artificielle et le machine learning.

Il n’y a pas malheureusement aucun détail plus technique. Google promet de la puissance, de la sécurité et de l’optimisation, mais n’en dit pas plus. Il faudra attendre la présentation officielle des Pixel 6 cet automne pour connaître tous les petits secrets.