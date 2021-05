Google Pixel 6 : le nouveau design dévoilé avec des rendus

Le Pixel 6 va avoir un design totalement différent du Pixel 5 si l’on en croit ces rendus. Le leaker Jon Prosser assure que les rendus sont basées sur de vraies images du prochain smartphone de Google. Il préfère cela plutôt que poster les images d’origine pour protéger sa source.

Il y a du changement à l’avant du Pixel 6 avec le trou pour l’appareil photo qui est au centre sur la partie supérieure, là il était dans le coin supérieur gauche sur le Pixel 5. Un autre changement notable est la présence d’un capteur d’empreintes sous l’écran.

La plus grosse évolution au niveau du design est à l’arrière. On peut observer que le bloc carré pour les capteurs photo a disparu. Il y a désormais un bandeau à l’horizontale qui dépasse avec visiblement trois capteurs.

Google compterait par ailleurs faire un changement au niveau du nom pour le grand modèle. Il n’y aurait pas un Pixel 6 XL, mais un Pixel 6 Pro. Apple et d’autres constructeurs Android utilisent déjà le terme Pro pour certains smartphones. Concernant le modèle standard, il se nommerait tout simplement Pixel 6.

Et puisque l’on parle de fuite, Max Winebach, un autre leaker, confirme que les rendus du Pixel 6 dévoilent le bon design. Mais il suggère que le coloris n’est pas exact.

I can independently confirm the Pixel 6 renders are accurate in design, but color isn't.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 13, 2021