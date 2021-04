Le Pixel 6 embarquera GS101 Whitechapel, la première puce de Google

Le Pixel 6 n’aura pas une puce Snapdragon, mais une puce GS101 Whitechapel. Il s’agit d’un modèle de Google selon les informations de 9to5Google.

Une puce GS101 Whitechapel par Google dans le Pixel 6

Ce choix de Google de mettre sa propre puce dans le Pixel 6 va lui donner davantage de contrôle. Apple le fait déjà dans ses iPhone, tout comme Samsung avec ses Galaxy (européens) et Huawei avec ses différents modèles. Google pourra donc mieux optimiser les performances et s’améliorer au niveau des mises à jour. En l’état, il dépend de Qualcomm et ce dernier arrête le support de ses puces après quelques années.

Il y a peu de détails sur cette puce pour l’instant. Quelques indices suggèrent toutefois une collaboration entre Google et Samsung Semiconductor. La puce de Google pourrait donc avoir quelques points communs avec les puces Exynos de Samsung.

Le Pixel 6 avec la puce GS101 Whitechapel de Google doit voir le jour à l’automne 2021. Il devrait être rejoint par un autre modèle moins cher.

Que signifie GS101, au fait ? Il semblerait que GS fasse allusion à Google Silicon. 101 doit simplement signifier qu’il s’agit du premier modèle (modèle 1, variante 01). Et comme on peut s’en douter, Google a refusé de faire un commentaire sur sa puce. Après tout, il n’a jamais évoqué son existence en public… pour l’instant du moins.