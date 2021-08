Google prévient : le Pixel 6 Pro « va coûter cher »

Google prépare dès maintenant le terrain auprès du grand public en annonçant que le Pixel 6 Pro « va coûter cher ». C’est moyennement une surprise, puisque le groupe veut se positionner sur le haut de gamme, voire très haut de gamme avec son nouveau modèle. Le Pixel 5, en comparaison, est davantage un bon milieu de gamme plutôt qu’un (très) haut de gamme.

Rick Osterloh, le responsable matériel de Google, explique que le Pixel 6 Pro est un « produit avec un prix premium » et a annoncé au journal allemand Der Spiegel qu’il « va coûter cher ». Le dirigeant a également fait référence aux téléphones précédents comme n’ayant pas « ce qu’il fallait pour être dans l’ultra haut de gamme », mais que « c’est la première fois que nous avons l’impression de l’avoir vraiment ». Il déclare que le Pixel 6 Pro « a été conçu spécifiquement pour les utilisateurs qui veulent les dernières technologies » et qu’il s’agit d’un « produit premium grand public ».

Naturellement, on peut se demander quel sera le fameux prix pour le Pixel 6 Pro. Google a présenté cette semaine ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais n’a rien communiqué pour les tarifs. Rick Osterloh ne dit rien également, il faudra attendre la présentation complète à l’automne pour avoir tous les détails.

Il est bon de noter que le Pixel 6, avec son écran plus petit (6,4 pouces vs 6,7 pouces pour le modèle Pro), va également avoir un prix assez élevé. Rick Osterloh dit qu’il est dans « le segment supérieur et peut suivre le rythme des produits concurrents ».