Google officialise le Pixel 5a, un smartphone que vous ne pourrez pas acheter

Google annonce aujourd’hui le Pixel 5a, un nouveau smartphone milieu de gamme. Il se veut intéressant dans l’ensemble, mais vous ne pourrez pas l’acheter. En effet, Google le réserve aux États-Unis et au Japon. C’est dû à la pénurie des puces, selon le groupe.

Présentation du Google Pixel 5a

Il n’y a pas grand-chose à dire concernant le design du Pixel 5a, et ce pour une raison toute simple : le téléphone est quasiment identique à son prédécesseur, à savoir le Pixel 4a.

Le Pixel 5a dispose d’un écran de 6,34 pouces qui se veut OLED avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Il prend en charge le HDR et dispose d’un affichage de 60 Hz. On retrouve sous le capot la puce Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Côté batterie, Google en propose une avec une capacité de 4 680 mAh, avec le support de la charge rapide à 18 W. Il n’y a cependant pas de charge sans fil.

Les smartphones de Google sont réputés pour leurs capteurs photo. Ici, on retrouve un capteur Sony IMX363 de 12,2 mégapixels. C’est le module principal. Il y a également un capteur Sony IMX481 qui se veut ultra-angle et dispose de 16 mégapixels. Pour ce qui est du capteur frontal, il fait 8 mégapixels.

Le reste du téléphone embarque un port USB-C, une prise jack, deux haut-parleurs, le support de la 5G (avec le modem Snapdragon X52), du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, du NFC et a une résistance à l’eau IP67.

Pas de Pixel 5a en France… mais le Pixel 6

Google lance aujourd’hui les précommandes de son Pixel 5a avec un prix de 449 dollars. C’est 50 dollars de moins que le Pixel 4a à sa sortie. Quant à une disponibilité en France ou ailleurs, il faudra tirer un trait dessus. En revanche, nous aurons le Pixel 6. Celui-ci arrivera à l’automne (il n’y a pas encore une date) et a déjà été annoncé.