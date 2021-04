Le Google Pixel 5a 5G sortira seulement dans 2 pays

Google a réagi à la rumeur concernant l’annulation du Pixel 5a 5G. Le téléphone sortira seulement dans deux pays, à savoir les États-Unis et le Japon. De plus, Google précise que l’annonce se fera à la même période où le Pixel 4a a été annoncé en 2020 (ce fut en août). Le groupe ajoute que la pénurie des puces a effectivement un impact sur la distribution, d’où le lancement dans deux pays seulement.

[Article original] Le Pixel 5a de Google ne verra finalement pas le jour. Selon les informations d’Android Central, le groupe a décidé d’abandonner ce qui devait être son prochain smartphone milieu de gamme. La raison ? La pénurie de puces électroniques qui concerne le monde depuis un moment maintenant et qui provoque des chamboulements.

Google tire un trait sur le Pixel 5a

Cet abandon du Pixel 5a pousserait Google à travailler davantage sur le Pixel 4a 5G, qui est déjà disponible à l’achat. Il faut comprendre par là que le smartphone devrait avoir le droit à des mises à jour plus riches en nouveautés afin de donner envie aux utilisateurs de sauter le pas et acheter ce modèle, même en 2021.

Plusieurs fabricants de smartphones sont touchés par la pénurie de puces en ce moment. C’est notamment le cas de Samsung. En réalité, le groupe coréen a même indiqué qu’il pourrait ne pas sortir un nouveau Galaxy Note cette année à cause de la situation. Du côté des consoles, Microsoft et tout particulièrement Sony rencontrent des problèmes pour la production des Xbox Series X et PS5 pour la même raison.

À quand de nouveaux Pixel ? Il faudra attendre l’automne prochain avec le Pixel 6. Ce modèle aura le droit à une puce maison de Google, ayant pour nom de code GS101 Whitechapel. Concernant 2022, on peut se demander si Google va passer du Pixel 4a au Pixel 6a (pour être raccord avec le Pixel 6 au niveau du nom) ou s’il partira malgré tout sur le nom Pixel 5a.