Pénurie de semi-conducteurs : Samsung envisage de ne pas sortir un Galaxy Note en 2021

Le Galaxy Note 21 de 2021 pourrait bien ne pas voir le jour. C’est Koh Dong-jin, le responsable de la branche mobile de Samsung, qui l’a fait savoir lors du rendez-vous annuel avec les actionnaires. C’est en rapport avec la pénurie de semi-conducteurs.

Pas de Galaxy Note en 2021 à cause de la pénurie de semi-conducteurs ?

« La gamme Galaxy Note est positionnée comme un modèle haut de gamme dans notre portefeuille », a fait savoir Koh Dong-jin, comme le rapporte Bloomberg. « Cela pourrait être un fardeau de dévoiler deux modèles haut de gamme en un an et il pourrait être difficile de sortir un modèle Note au second semestre. Le calendrier de lancement du modèle Note peut être modifié mais nous cherchons à sortir un modèle Note l’année prochaine », a-t-il précisé.

L’absence d’un Galaxy Note en 2021 par Samsung serait notable. Cette annonce est d’ailleurs intéressante quand on sait qu’il y a déjà eu des rumeurs indiquant que Samsung abandonnerait cette gamme cette année. Mais cela s’expliquait par rapport aux Galaxy S et aux Galaxy Note qui se rapprochent de plus en plus. Aujourd’hui, Koh Dong-jin a parlé d’un possible abandon en 2021 à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

La pénurie de semi-conducteurs a d’abord touché le secteur de l’automobile. Elle a ensuite eu des répercussions dans d’autres domaines, dont l’informatique. Qualcomm, qui produit les puces de la plupart des smartphones Android, rencontre des difficultés par exemple.

Le Galaxy S21 Ultra comme alternative

Samsung dévoile généralement ses Galaxy Note au mois d’août. Il est fort possible que ce ne soit pas le cas cette fois. Ceux qui veulent un modèle qui s’en rapproche sont invités à se tourner vers le Galaxy S21 Ultra. Ce modèle prend en charge le S Pen qui plus est. Cet élément était jusqu’à présent une réelle valeur ajoutée des Note.

Il sera en tout cas intéressant de voir si d’autres modèles vont être abandonnés cette année. Les rumeurs évoquent notamment des smartphones pliables de Samsung pour le second semestre. Vont-ils bien voir le jour à cette période au vu de la pénurie de semi-conducteurs ?