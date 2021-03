Smartphones : vers la grande pénurie de composants ?

Les tensions sont vives sur les chaines logistiques de nombreux appareils électroniques. Les consoles de jeu next gen et les dernières cartes graphiques de Nvidia et AMD ont été touchées de plein fouet par une pénurie quasi totale de composants essentiels, ce qui a engendré des ruptures de stocks en cascade. La situation est à ce point préoccupante que le bout du tunnel ne devrait pas apparaitre avant le second semestre (au mieux).

L’Asus Rogue Phone 5 tourne avec un processeur Snapdragon 888…

Le secteur du smartphone pourrait bientôt subir le même sort, et principalement les mobiles équipés de puces Qualcomm (ce qui concerne l’immense majorité des mobiles Android actuellement en vente). L’information nous vient de Reuters, et a depuis été confirmée à demi-mots par Cristiano Amon, le directeur général de Qualcomm, qui a déclaré que sa société enregistrait « toujours une demande bien supérieure à l’offre ».

… tout comme le Mi 11 de Xiaomi

La pénurie toucherait essentiellement le très puissant Snapdragon 888, prévu pour équiper de nombreux smartphones Android haut de gamme. Le Mi 11, le Galaxy S21, l’Asus Rogue Phone 5 et plus de 120 modèles de smartphones Android sont ou seront équipés avec cette puce. Pour ne rien arranger, ces contraintes sur la production auraient pour effet (pervers en ce cas) de pousser les fabricants à passer commandes de grandes quantités de processeurs, histoire de disposer de stocks au cas où…