Samsung : la fin des Galaxy Note en 2021 se confirme un peu plus

Et si le Galaxy Note 20 était le dernier Galaxy Note de Samsung ? Il s’est déjà dit que Samsung abandonnerait sa gamme Galaxy Note et cela se confirme un peu plus aujourd’hui. Selon Reuters, le constructeur coréen n’a pas l’intention de lancer un nouveau modèle en 2021.

Samsung chercherait un peu plus à fusionner sa gamme Galaxy S et sa gamme Galaxy Note. Ainsi, le Galaxy S21 Ultra supportera le S Pen. Il s’agissait jusqu’à présent d’une particularité de la gamme Galaxy Note chez Samsung. En outre, le prochain smartphone pliable de Samsung prendra lui aussi en charge le S Pen. Il serait vendu séparément pour le coup.

Samsung déciderait donc de miser tout particulièrement sur les Galaxy S et les Galaxy pliables. Il est vrai que les Galaxy Note n’ont plus cet aspect réellement différenciant des Galaxy S de nos jours. Il y a beaucoup de points de communs entre les gammes. La principale différence est un écran un poil plus grand et le support du S Pen.

Selon le cabinet d’études Counterpoint, les ventes de Galaxy Note vont baisser d’un cinquième cette année, avec huit millions d’unités. Il table aussi sur un recul des ventes pour les Galaxy S. Ce serait en recul de cinq millions, pour un total inférieur à 30 millions d’exemplaires. « La demande des modèles haut de gamme a diminué cette année et beaucoup d’acheteurs ne sont pas intéressés par de nouveaux produits », explique l’analyste Tom Kang.